Fratres Lastra a Signa: un libro per festeggiare le nozze d’oro con le donazioni di sangue

LASTRA A SIGNA – Un libro per festeggiare i 50 anni dalla nascita del gruppo Fratres Giuseppe Nesi di Lastra a Signa. E’ quello scritto da Samanta Monco ed Enrica Falcini (Masso delle Fate edizioni) dal titolo “La goccia nel cuore”. Libro che sarà presentato domenica 26 settembre alle 16.30 all’interno dello Spedale di Sant’Antonio, in via Dante Alighieri, e nel quale, come spiega la presidente dei Fratres lastrigiani, Sandra Mugnaini, “cerchiamo di far conoscere tutto quello che è stato fatto, mettendo in risalto quelle figure che sono state determinanti per la nascita e la crescita del Gruppo Fratres, sperando che ciò sia di stimolo per le nuove generazioni. Puntiamo molto sui giovani perché siamo convinti che a loro dovremo passare il nostro testimone e, quando lo prenderanno, sapranno trasmettere l’entusiasmo e la gioia che si ha nel donare”.