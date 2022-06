Fratres Lastra a Signa: una raccolta sangue straordinaria in occasione della “Giornata mondiale del donatore”

LASTRA A SIGNA – Il 14 giugno ricorre la Giornata mondiale del donatore di sangue e il gruppo Fratres Giuseppe Nesi di Lastra a Signa, in collaborazione con il CCN Lastrashopping, si appresta a festeggiare questo momento consegnando a tutti i commercianti dei palloncini colorati e delle cartoline come invito a donare da mettere nelle proprie vetrine. Ma non solo perché nell’occasione organizza una giornata straordinaria di raccolta sangue per sabato 11 giugno dalle 7 alle 11.30 presso la propria sede in Corso Manzoni 33. Anche il Comune di Lastra a Signa, come proposto da Anci Toscana, aderirà all’iniziativa. Il gruppo Fratres lastrigiano ricorda infine che si potrà donare il sangue presso la sede anche sabato 25 giugno e ogni giorno presso i centri trasfusionali di Torregalli, Careggi, Meyer ed Empoli: per prenotare la propria donazione o per ulteriori informazioni fratreslastra.org – 3397652996.

Evelina Schwoch