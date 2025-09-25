Fratres, premiati i donatori di sangue più “fedeli”. Con un pensiero speciale per Filippo Biagiotti

CAMPI BISENZIO – L’occasione è stata la recente festa della Misericordia di Campi Bisenzio nel parco di Villa Il Palagio. Una serata, infatti, è stata dedicata al gruppo Fratres che, nell’occasione, ha premiato i donatori di sangue più fedeli nel corso del 2024 e ha voluto ricordare Filippo Biagiotti, scomparso di recente in modo prematuro e che del gruppo era il vice-presidente. Colui che fino all’anno scorso si occupava personalmente della realizzazione delle targhe da consegnare ai donatori. E al quale la presidente Francesca Pardo (insieme a lei anche Massimo Cerbai, consigliere dei Fratres, e Damiano Bonifacio, direttore della filiale di ChiantiBanca di Campi Bisenzio) ha voluto dedicare una targa speciale consegnata nelle mani della moglie, Ilaria Pescatori, e del figlio Michelangelo. Un pensiero particolare inoltre è stato rivolto a Giniero Carraresi, donatore storico, anche lui morto di recente. Fra i presenti il presidente provinciale Firenze e Prato Fratres Alessandro Gavagni, il consigliere comunale Marco Monticelli, Franco Nistri, uno dei fondatori del gruppo Fratres campigiano, e la dottoressa Antonella Esposito del Centro trasfusionale dell’ospedale di Torregalli. La raccolta del sangue, per chiunque volesse compiere un gesto di solidarietà, viene organizzata sempre la prima domenica del mese oppure telefonando al numero 331 7607863, al quale si può prenotare un appuntamento per qualsiasi centro trasfusionale. “Le nostre donazioni – ha spiegato Pardo – sono aumentate rispetto all’anno precedente e fortunatamente è salito anche il numero dei volontari all’interno dell’associazione che tutti noi consideriamo come una famiglia”.

Questi tutti i donatori premiati: Nicola Autera croce d’oro 100 donazioni, Paolo Burato croce d’oro 100 donazioni, Michele Vallelonga medaglia d’oro 50 donazioni, Emiliano Ciambellotti medaglia d’oro 50 donazioni, Leonardo Amerini, Claudio Ballerini, Andrea Bardazzi, Davide Bigi, Claudia Calamandrei, Alessandro Caponio, Dimitri Cianchi, Pietro Di Lillo, Gennaro Falanga, Andrea Masini, Vincenzo Porro, Lorenzo Traversi, Salvatore Vitale, Leonardo Della Fonte medaglia d’argento, Stefano Baroncelli, Silvia Battagin, Alessia Chiesi, Stefano Cirri, Francesca Dell’Aiuto, Marius Feru, Emiliano Nardini medaglia di bronzo.