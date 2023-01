“Frazioni in Comune”: la giunta incontra i cittadini

CALENZANO – “Frazioni in Comune”: la giunta comunale incontra i cittadini nelle varie frazioni e nel capoluogo. Oltre a confrontarsi sul bilancio 2023, in fase di predisposizione, in ogni incontro sarà fatto un focus sulle Comunità energetica rinnovabile (Cer), a cui l’amministrazione sta lavorando per la costituzione, oltre a progetti, servizi e opere pubbliche. Le […]

CALENZANO – “Frazioni in Comune”: la giunta comunale incontra i cittadini nelle varie frazioni e nel capoluogo. Oltre a confrontarsi sul bilancio 2023, in fase di predisposizione, in ogni incontro sarà fatto un focus sulle Comunità energetica rinnovabile (Cer), a cui l’amministrazione sta lavorando per la costituzione, oltre a progetti, servizi e opere pubbliche.

Le assemblee con il sindaco e gli assessori si svolgeranno tutte alle 21.15: si parte giovedì 2 febbraio a Le Croci (circolo Arci, via di Barberino 55) con un approfondimento sul progetto di facilitazione digitale che prevede il coinvolgimento di associazioni e organizzazioni di volontariato nel supporto ai cittadini nell’accesso alle piattaforme della pubblica amministrazione. Giovedì 9 febbraio appuntamento a Carraia, al circolo Arci (via Bellini 46): oltre al bilancio e alla Comunità energetica si parlerà in particolare del progetto della pista ciclabile Carraia-capoluogo, il cui intervento andrà a gara nel 2023.

Mercoledì 15 febbraio sarà la volta di Legri (Circolo Incontriamoci, via di Gricciano 9) in cui si parlerà più nel dettaglio del percorso del Distretto Biologico di Calenzano, la cui associazione si è costituita recentemente. A Settimello l’assemblea sarà giovedì 23 febbraio (circolo Mcl, via Arrighetto da Settimello 84) dove si approfondirà il progetto del nuovo plesso scolastico in sostituzione dell’attuale scuola Anna Frank; si parlerà anche dell’iniziativa del Patto per lo sviluppo sostenibile del territorio di Calenzano, un percorso intrapreso dall’amministrazione di transizione ecologica e lotta ai cambiamenti climatici.

Giovedì 2 marzo incontro al Nome di Gesù, al circolo Old River (via del Molino 164) con un focus sul progetto di Villa Martinez. Giovedì 7 marzo il sindaco e la giunta saranno a Dietropoggio al Centro Anziani (piazza Fabrizio De Andrè 6/c): tra gli argomenti ci sarà il punto sul cantiere della scuola primaria e sul progetto di rigenerazione urbana nell’area previsto dal Piano operativo comunale. Martedì 14 marzo sarà la volta del centro cittadino, al circolo La Concordia (via del Saccardo 50): si parlerà, oltre che del bilancio, delle Comunità energetiche e delle opere pubbliche, delle iniziative per il centenario della nascita di don Milani, che a Calenzano fondò la sua prima “scuola popolare”. Il calendario delle assemblee si chiude giovedì 23 marzo a La Fogliaia, al circolo Arci (via de La Fogliaia, 52): si parlerà in particolare del progetto, in fase esecutiva, del nuovo plesso scolastico.