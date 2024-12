 “Frazioni InVita”, secondo appuntamento al circolo Mcl Rivo Brogi di Sant’Angelo a Lecore

SIGNA – Secondo appuntamento, questa sera, giovedì 5 dicembre, per “Frazioni inVita”, la serie di incontri voluti dall’amministrazione comunale sul territorio. Questa volta, con inizio alle 21.15, presso il Circolo Mcl Rivo Brogi di Sant’Angelo a Lecore, alla presenza del sindaco Giampiero Fossi, dell’assessore Eleonora Chiavetta, della responsabile settore Valentina Fantozzi e dei dipendenti incaricati alla facilitazione digitale. “Durante la serata – ha spiegato l’assessore Chiavetta – parleremo dei canali di comunicazione, partendo dal sito web del Comune per poi approfondire i canali social e i progetti che si intendono perseguire per arrivare ad avere una rete capillare sempre più connessa. Da tempo, infatti, siamo al lavoro per diffondere tutta una serie di informazioni per favorire l’accesso ai servizi da parte dei cittadini e la trasparenza dell’attività amministrativa”.

Promossi, inoltre, due incontri di formazione gratuita, aperta a tutti, attraverso il servizio del punto digitale facile. Gli incontri, entrambi in Comune, alla presenza di un facilitatore digitale, si terranno giovedì 5 dicembre e giovedì 12 dicembre dalle 16 alle 18 e si parlerà di utilizzo di Spid e Cie per l’accesso ai servizi della pubblica amministrazione, utilizzo e gestione del fascicolo sanitario, utilizzo sicuro e consapevole dei siti web e navigazione on line, gestione della casella di posta elettronica, basi per navigare e interagire sui principali social network e proteggersi dalla disinformazione, saranno i temi oggetto dei due incontri di formazione. Info: 055.87941 – facilitazionesigna@comune.signa.fi.it.