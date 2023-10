Fs Zambra. Toccafondi (IV) “Anche da opposizione si può fare tanto per la città

SESTO FIORENTINO – “Chi fa politica non ha la bacchetta magica ma se c’è volontà di migliorare la città e si lavora in questo senso, anche stando all’opposizione, allora si fa buona politica”. Lo afferma Gabriele Toccafondi di Italia Viva. “Per noi questo è già successo per il Museo Ginori, – prosegue Toccafondi – per […]

SESTO FIORENTINO – “Chi fa politica non ha la bacchetta magica ma se c’è volontà di migliorare la città e si lavora in questo senso, anche stando all’opposizione, allora si fa buona politica”. Lo afferma Gabriele Toccafondi di Italia Viva. “Per noi questo è già successo per il Museo Ginori, – prosegue Toccafondi – per la nuova piscina da progettare insieme a chi la utilizza, per la nuova sede del commissariato di polizia che a marzo verrà finalmente inaugurato e anche per la fermata Zambra della ferrovia.

Prima di arrivare ad investimenti e lavori per sicurezza e accessibilità, la strada è ancora lunga ma le premesse sono promettenti e ringrazio RFI della disponibilità e del percorso che spero prosegua con l’Amministrazione”.



