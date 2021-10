Fuga di gas a Lastra a Signa: il ponte dovrebbe essere riaperto nel primo pomeriggio

LASTRA A SIGNA – Continua, come viene scritto sulla pagina Facebook del Comune di Lastra a Signa, l’intervento dei Vigili del fuoco per mettere in sicurezza l’area in via di Sotto dove si è verifica la perdita di gas. In parallelo prosegue anche il lavoro a cura di Centria Reti Gas per non interrompere l’erogazione […]

LASTRA A SIGNA – Continua, come viene scritto sulla pagina Facebook del Comune di Lastra a Signa, l’intervento dei Vigili del fuoco per mettere in sicurezza l’area in via di Sotto dove si è verifica la perdita di gas. In parallelo prosegue anche il lavoro a cura di Centria Reti Gas per non interrompere l’erogazione del gas stesso. “Si stima che la viabilità sul ponte a Signa possa essere riaperta nel primo pomeriggio. Rimangono chiuse fino a tarda serata, per permettere di continuare a lavorare sulla fuga di gas, via di Sotto e Lungarno Buozzi”.