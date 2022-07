Fuga di gas: chiuso un tratto di via del Pratignone in direzione Calenzano

CALENZANO – Chiusa da questa mattina via del Pratignone nel tratto compreso tra via degli Olmi e via delle Calandre in direzione del casello autostradale, per lavori urgenti alla rete del gas. Le ditte comprese nel tratto di chiusura potranno accedere e uscire dalla rotatoria di via delle Calandre. In via degli Olmi, nel tratto da via […]

CALENZANO – Chiusa da questa mattina via del Pratignone nel tratto compreso tra via degli Olmi e via delle Calandre in direzione del casello autostradale, per lavori urgenti alla rete del gas. Le ditte comprese nel tratto di chiusura potranno accedere e uscire dalla rotatoria di via delle Calandre. In via degli Olmi, nel tratto da via Baldanzese a via di Pratignone, i frontisti potranno accedere e uscire solo da via Baldanzese. Per raggiungere il casello autostradale di Calenzano, si può percorrere la Perfetti Ricasoli in direzione Sesto Fiorentino, alla rotonda imboccare via Berlinguer in direzione via Vittorio Emanuele e da lì proseguire verso il casello.