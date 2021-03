Fuga di gas (e mattinata da incubo) fra Lastra a Signa e Signa: riaperto il ponte sull’Arno

LASTRA A SIGNA/SIGNA – Una mattinata da incubo. Per il traffico ma anche per i cittadini di Signa e Lastra a Signa, soprattutto per chi è costretto a passare dal ponte sull’Arno per i propri spostamenti. Poco dopo le 8, infatti, la rottura di un tubo del gas nell’area dove sono in corso i lavori […]

LASTRA A SIGNA/SIGNA – Una mattinata da incubo. Per il traffico ma anche per i cittadini di Signa e Lastra a Signa, soprattutto per chi è costretto a passare dal ponte sull’Arno per i propri spostamenti. Poco dopo le 8, infatti, la rottura di un tubo del gas nell’area dove sono in corso i lavori per la realizzazione della rampa di accesso al ponte stesso da via di Sotto, nel Comune di Lastra a Signa, ha letteralmente tagliato in due i due Comuni, con inevitabili ripercussioni sul traffico ma anche sulla abitazioni della zona visto che 32 persone sono state evacuate e sistemate in modo provvisorio dall’amministrazione comunale. Quello che si è formato sul Lungarno Buozzi, infatti, come testimonia anche il video che pubblichiamo qui di seguito e che è stato inviato alla nostra redazione, è stato un vero e proprio “geyser” di gas, a conferma del fatto che il danno è stato decisamente serio. Il ponte è stato subito chiuso e soltanto pochi minuti fa la situazione è tornata praticamente alla normalità.

“In questo momento – si legge in una nota del Comune di Lastra a Signa – è stata riaperta via Livornese e la viabilità sul ponte a Signa, rimane interdetta la circolazione in via di Sotto da via del Leccio a via De Amicis. Nessun disagio per le scuole del territorio che sono state allertate e prolungheranno l’orario di apertura nel caso di ritardo di qualche genitore all’orario di uscita.

“Ringrazio i Carabinieri e i Vigili del fuoco oltre a tutto il personale del Comune per il pronto intervento, – ha spiegato il sindaco di Lastra a Signa, Angela Bagni – l’area è stata messa in sicurezza e adesso si continuerà a lavorare per il rispristino della rottura. Da subito è stato aperto il Coc (Centro Operativo Comunale) per dare assistenza alle persone che sono state allontanate dalle proprie abitazioni e che in questo momento stanno già rientrando”.

Su quanto successo questa mattina è intervenuto, sulla propria pagina Facebook, anche il sindaco di Signa, Giampiero Fossi: “La rottura del tubo del gas a Ponte a Signa è stata riparata e la viabilità è stata riaperta dopo aver effettuato i necessari controlli. Grazie a dei camion cisterna che sono intervenuti, con un allacciamento straordinario, nella nostra zona industriale (qui sotto la foto) la fornitura del gas è stata garantita in tutto il nostro territorio. Un forte ringraziamento ai Vigili del fuoco, ai Carabinieri, alla Polizia municipale dei Comuni di Signa e Lastra a Signa, ai volontari e agli operai che hanno portato a termine questa difficile riparazione”.