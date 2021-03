Fuga di gas: evacuate 17 persone

LASTRA A SIGNA – La fuga di gas in via Lungarno Buozzi ha richiesto l’intervento dei vigili del fuoco e l’evacuazione di alcune persone. In totale sono state evacuate 8 persone da un edificio e 9 da un altro. Per loro l’amministrazione comunale ha già provveduto a dargli una sistemazione provvisoria. “In via precauzionale – […]

LASTRA A SIGNA – La fuga di gas in via Lungarno Buozzi ha richiesto l’intervento dei vigili del fuoco e l’evacuazione di alcune persone. In totale sono state evacuate 8 persone da un edificio e 9 da un altro. Per loro l’amministrazione comunale ha già provveduto a dargli una sistemazione provvisoria. “In via precauzionale – scrivono sulla pagina Facebook del Comune – sono state chiuse al traffico via di Sotto da via del Leccio fino a piazza Andrei e via Livornese da via del Leccio a via Martiri del Popolo”.