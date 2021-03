Fuga di gas in Lungarno Buozzi: intervento dei Vigili del fuoco

CAMPI BISENZIO – Fuga di gas in via Buozzi angolo via Tesi. Sul posto i Vigili del Fuoco del Comando di Firenze. La fuga di gas sarebbe stata causata da un incidente stradale. Per cause in corso di accertamento una vettura ha urtato una conduttura di gas, causandone la fuoriuscita. Non ci sono persone coinvolte.