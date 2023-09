Fuga di gas in via XIII Martiri: via Pistoiese resterà chiusa per almeno quattro ore

SIGNA/CAMPI BISENZIO – A causa di una perdita di gas, via XIII Martiri, via Pistoiese, fra San Piero a Ponti e l’Indicatore, resterà chiusa al traffico per quattro/cinque ore. Non si registrano pericoli a cose o persone. La Protezione Civile di Signa e le forze dell’ordine sono sul posto per monitorare la situazione. Gli operai […]

SIGNA/CAMPI BISENZIO – A causa di una perdita di gas, via XIII Martiri, via Pistoiese, fra San Piero a Ponti e l’Indicatore, resterà chiusa al traffico per quattro/cinque ore. Non si registrano pericoli a cose o persone. La Protezione Civile di Signa e le forze dell’ordine sono sul posto per monitorare la situazione. Gli operai sono già a lavoro per il ripristino della tubazione.