Fuga di gas in via XXIV Maggio, traffico deviato e alcune famiglie evacuate

LASTRA A SIGNA – Fuga di gas questa mattina in via XXIV Maggio a Lastra a Signa a seguito di alcuni lavori per la posa della fibra ottica all’altezza del civico 70. Alcune persone che si trovavano nelle abitazioni nelle strette vicinanze della perdita sono state evacuate e la strada in questo momento è chiusa alla circolazione. I vigili del fuoco sono intervenuti per eseguire una riparazione di emergenza e mettere in sicurezza l’area, in attesa dell’intervento risolutivo del gestore della fornitura. Sul posto anche la Polizia municipale. Per altri 30 minuti in quel tratto di via XXIV Maggio, tra via Brunelleschi e Vicolo delle Merci, la strada è chiusa al traffico. Tra circa una mezzora riaprirà a senso unico alternato per consentire la riparazione definitiva.

