Fuga spericolata in moto per evitare multe e sanzioni Covid-19: denunciato dalla Polizia

CAMPI BISENZIO – E’ fuggito in moto per evitare il controllo, con una guida spericolata ha messo a repentaglio l’incolumità dei passanti in strada: per questo motivo ieri pomeriggio la Polizia di Stato ha denunciato per resistenza a pubblico ufficiale un fiorentino di 45 anni. Intorno alle 15.30 i motociclisti dei “Falchi” della Squadra Mobile della Questura di Firenze, impegnati nei servizi per il contenimento del Covid-19 nella città di Firenze, hanno notato l’uomo fermo su una motocicletta in via dello Scalo. Non appena gli agenti in borghese si sono qualificati per procedere al controllo, il conducente del motoveicolo è fuggito ad alta velocità. I poliziotti della Squadra Mobile si sono lanciati subito al suo inseguimento, apprendendo nel frattempo dalla Sala Operativa 113 che il motoveicolo risultava provento di un furto denunciato nel 2011. Il fuggitivo ha proseguito verso il Comune di Scandicci ed una volta raggiunto il paese è entrato nel centro attorno al Comune Vecchio e, da quel momento, ha iniziato a svoltare repentinamente nelle vie, incurante di alcune persone che stavano camminando. Ad un certo punto l’uomo è addirittura entrato, a tutta velocità, in un cantiere stradale di via di Ugnano, chiuso per il rifacimento dell’asfalto, dove alcuni operai stavano lavorando, rischiando di travolgerli. L’uomo ha infine abbandonato il centro abitato di Scandicci. Valutata la pericolosità dell’inseguimento, protrattosi per almeno 15 minuti, gli agenti hanno deciso di sorprendere direttamente il conducente presso il suo domicilio, individuato, nel frattempo, tramite una serie di verifiche incrociate. La polizia ha infatti scoperto una serie di incongruenze che portavano a ritenere che la denuncia di furto del mezzo non fosse mai stata ritirata dallo stesso proprietario. Poco dopo la Squadra Mobile è andata a colpo sicuro all’abitazione del motociclista: all’uomo, sorpreso a casa con gli stessi abiti dell’inseguimento, non è rimasto che ammettere di essere il proprietario della moto, nonché il fuggitivo. La moto è stata successivamente recuperata in un annesso agricolo, priva di assicurazione e revisione. Il mezzo è stato sequestrato mentre al 45enne fiorentino è arrivato il “conto”: oltre ad essere stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale, nei suoi confronti sono scattate una serie di multe per le violazioni al codice della strada e la sanzione per aver violato le vigenti disposizioni per il contenimento del Covid-19, essendosi arbitrariamente allontanato dal Comune di residenza.