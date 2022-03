“Funky il gallo…”, la tribute band di Zucchero torna a fare musica: venerdì 11 a Prato il nuovo concerto live

CAMPI BISENZIO – “Funky il gallo, come sono bello stamattina… Non c’è più la mia morosa e sono più leggero di una piuma…“: sono sicuro che avrete letto queste parole canticchiandole e magari anche ballandole al ritmo della famosa canzone di Zucchero. Ecco, se volete farlo dal vivo, non dovete fare altro che andare al […]

CAMPI BISENZIO – “Funky il gallo, come sono bello stamattina… Non c’è più la mia morosa e sono più leggero di una piuma…“: sono sicuro che avrete letto queste parole canticchiandole e magari anche ballandole al ritmo della famosa canzone di Zucchero. Ecco, se volete farlo dal vivo, non dovete fare altro che andare al concerto della “Sugar Zucchero Tribute Band” in programma venerdì 11 marzo al “Crossover Ballroom”, a Prato, in via Inghirami, 19 (zona Questura – per prenotazioni 3518224602). Un concerto rigorosamente live, ricco di novità e sorprese. Un’altra tappa lungo il percorso iniziato nel 2018 quando la band è nata da un’idea di Roberto Valtriani, signese, batterista da sempre (una garanzia, aggiungiamo noi) che, dopo varie collaborazioni in tante altre importanti tribute band, a partire da “La Combriccola del Blasco”, ha voluto fare in modo di dedicarne una al mitico Zucchero.

Con una band formata da altri musicisti conosciuti nel panorama toscano e di provata esperienza, affidandosi a Claudio Rossetti (tastiere e cori, di San Donnino, anche lui nostra “vecchia” conoscenza, anche lui una garanzia), Massimo Cappellini detto “Kappe” (tastiere, di Calenzano), Pierluigi Pozzi (basso, di Firenze), Iacopo Verdi (Scandicci), Massimo Baldi (cori, di Firenze), Luisa Turrini (cori, di Firenze) e Antonella Casadei (cori, di Firenze). Otto elementi – che se sono stati contattati da Roberto sono tutti di sicuro affidamento – che però avevano bisogno della voce di un interprete di Zucchero che fosse all’altezza del ruolo di frontman. Dopo vari provini, la scelta è caduta su Jonathan Cencini (di Quarrata), cantante con tanta esperienza e tanta attività live alle spalle.

Il primo concerto nell’ottobre del 2019, nel “tempio” della musica live toscana, il Santomato Live, vicino a Pistoia, che subito individuò le potenzialità della band che aveva suonato interamente live, senza l’ausilio di basi preregistrate. Fu un successo di pubblico e da lì a breve furono programmate subito altre date. Poi, invece, dall’inizio del 2020, sappiamo tutti come è andata ma, nonostante tutto, almeno fino all’estate del 2021, la possibilità di esibirsi, anche se non regolarmente, c’è stata. Purtroppo era in arrivo un altro colpo di scena perché “alla fine dell’estate – raccontano – Jonathan ci ha annunciato la sua decisione di lasciare la band a causa di una serie di impegni con l’altra sua band, i “Banana Split”. Nuova ricerca di un cantante che ci ha permesso di conoscere Luigi Colantuono (voce leader, originario di Benevento ma residente a Piombino). Una sorpresa nella sorpresa perché, senza nemmeno bisogno di provare, Luigi ha debuttato il 10 dicembre scorso al FAQ di Grosseto con la sorpresa di chi ancora non lo conosceva, trovando una somiglianza vocale strabiliante con lo Zucchero… originale”.

Nel 2020, fra l’altro, quindi pochi mesi dopo le prime uscite “ufficiali” e nonostante il Covid, ad accorgersi di loro, tramite le pagine Facebook e Instagram “Sugar Tribute Band”, è stata una delle più importanti agenzie di management d’Italia, la “Jam for live” di Milano, che ha scritturato il gruppo e che adesso fa parte della loro “scuderia”. E venerdì si ripete, ma soprattutto si torna a fare musica. “Funky il gallo, come sono bello stamattina… Non c’è più la mia morosa e sono più leggero di una piuma…“.