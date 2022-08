“Fuori Centro”: giovedì 25 e venerdì 26 gli spettacoli a Campi Bisenzio sono… sotto casa

CAMPI BISENZIO – “Fuori Centro – Lo spettacolo sotto casa” sbarca a Campi Bisenzio. L’appuntamento è per giovedì 25 e venerdì 26 agosto con spettacoli di circo per tutte le età e laboratori gratuiti. Con questo programma: i laboratori di circo per bambini si svolgeranno giovedì 25 alle 18.15 in piazza 8 Marzo mentre venerdì […]

CAMPI BISENZIO – “Fuori Centro – Lo spettacolo sotto casa” sbarca a Campi Bisenzio. L’appuntamento è per giovedì 25 e venerdì 26 agosto con spettacoli di circo per tutte le età e laboratori gratuiti. Con questo programma: i laboratori di circo per bambini si svolgeranno giovedì 25 alle 18.15 in piazza 8 Marzo mentre venerdì 26 il “ritrovo” è alle 17.30 presso i giardini di via Vittorio Veneto. Per consultare il programma dettagliato https://fb.me/e/1Me80wg8J, per informazioni info@cirkfantatsik.com – fuoricentro@gmail.com. “Fuori Centro” è un progetto di Aria Network Culturale, Fabbrica dei Racconti e della Memoria, InStabile – Culture in movimento realizzato con il contributo di Fondazione CR Firenze nell’ambito del bando Partecipazione Culturale, Casa Spa e Comune Di Campi Bisenzio nell’ambio di “Campi cultura diffusa”.