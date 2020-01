SESTO FIORENTINO – Traffico bloccato questo pomeriggio attorno alle 17.10 in via Gramsci all’altezza di via Alighieri per un furgone che ha bloccato il passaggio dell’autobus. Sul posto i vigili urbani che hanno rintracciato il conducente del furgone e lo hanno fatto spostare. Il traffico è ripreso dopo alcuni minuti.