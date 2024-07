Furti a Campi Bisenzio, Gandola (Centrodestra): “Situazione fuori controllo”

CAMPI BISENZIO – “Situazione fuori controllo nello scorso week end a Campi Bisenzio tra risse, furti, rapine con scasso e spaccio di droga ad ogni ora. Il sindaco Tagliaferri la smetta di minimizzare e chieda subito aiuto al Prefetto e al Questore di a Firenze. Questo stato di cose non è più tollerabile”. Si esprime così Paolo Gandola, capo gruppo delle liste di centrodestra dopo avere ascoltato i cittadini che hanno subito furti o tentati furti presso le abitazioni di via Magenta o che hanno segnalato altri episodi di microcriminalità.

“Dopo un anno di amministrazione Tagliaferri la situazione a Campi Bisenzio è drasticamente peggiorata, – dice Gandola – il sindaco e la Giunta non hanno saputo adottare nessuna misura per attenuare il fenomeno, non hanno presentato uno straccio di strategie, il Daspo urbano non è mai stato regolamentato a Campi e oggi i cittadini e i commercianti sono esausti. La situazione dello spaccio in città è fuori controllo, non solo a Villa Rucellai, adesso è stata di fatto occupata anche l’area verde di via Magenta davanti all’Esselunga. Quel giardino non è più utilizzabile dalle famiglie e dai residenti della zona stante la presenza, a tutte le ore del giorno e della nota, di tante persone che qui bivaccano in un degrado inaccettabile. A distanza di un anno è possibile che l’amministrazione comunale non sappia cosa fare? Con la Polizia municipale occorre pianificare settimanalmente dei controlli nelle zone calde, in via Magenta serve una volante fissa della Municipale fino a quando, chi si trova lì a spacciare, non si sarà allontanato e poi servono controlli interforze con Carabinieri e Polizia con l’utilizzo, ogni settimana, di cani cinofili. Senza queste misure la situazione in città non potrà che peggiorare e la responsabilità sarà di una sola persona: il sindaco Tagliaferri”.