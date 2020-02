Furti di gasolio dai tir nel piazzale di una ditta, denunciati

CALENZANO – Avrebbero rubato del gasolio dai mezzi di una ditta di autotrasporti: con questa accusa i carabinieri di Calenzano hanno denunciato due cittadini rumeni.

Il furto di carburante, secondo quanto ricostruito dai militari, avveniva dai tir parcheggiati, in attesa di essere caricati, nel piazzale della sede di una ditta di Calenzano, e poi veniva “piazzato” nel mercato nero della piana fiorentina.

La tecnica dei malfattori secondo i carabinieri era sempre la stessa: approfittavano della chiusura della rimessa e nel corso della notte, eludendo i sistemi di allarme e le riprese delle telecamere di videosorveglianza, muniti di taniche, svuotavano i serbatoi dei furgoni, per poi allontanarsi velocemente dalla zona.

Gli episodi non sono passati inosservati ai carabinieri della Stazione di Calenzano che, d’accordo con il titolare della ditta, si sono organizzati per effettuare dei servizi per individuare gli autori. I furgoni sono stati fatti spostare in un’area più visibile, anche attraverso l’utilizzo di telecamere mimetizzate.

Tramite queste verifiche sono stati identificati e denunciati due cittadini rumeni, considerati dai militari gli autori dei furti di gasolio, per un ammontare complessivo di oltre 5000 litri. Sono in corso gli accertamenti per identificare gli acquirenti.