Furti nelle case a Lastra a Signa, il sindaco Bagni: “Più videosorveglianza e maggiori controlli sul territorio”

LASTRA A SIGNA – Più videosorveglianza e maggiori controlli sul territorio. In merito ai furti accaduti nelle ultime settimane a Carcheri e Ginestra, il sindaco Angela Bagni è stato chiaro: “In accordo con i Carabinieri della stazione di Lastra a Signa e la nostra Polizia Municipale, organizzeremo a breve un’assemblea pubblica per parlare del tema della sicurezza nelle zone collinari e a Ginestra Fiorentina, per capire le soluzioni e le strade da intraprendere e confrontarci con i cittadini di questi territori”. Ma non solo: “Le forze dell’ordine stanno svolgendo il proprio operato per risalire agli autori dei furti. Abbiamo bisogno del sostegno e supporto di tutti e di un lavoro di squadra tra Carabinieri, cittadini anche con il Controllo di vicinato, Polizia municipale per presidiare maggiormente il territorio, – ha aggiunto il sindaco – potenzieremo ulteriormente il sistema di videosorveglianza, che già conta 57 telecamere installate sul territorio negli ultimi anni, in particolare nei punti di ingresso in città, nelle zone più strategiche sia del capoluogo che delle frazioni”.