Furto al Bancomat andato a vuoto: intervengono anche gli artificieri

FIRENZE – È stato necessario ricorrere anche agli artificieri questa mattina in via Lucchese, dove il confine tra la città e la Piana è talmente labile che, spesso, non “si capisce” se si parli dell’una o dell’altra o se, in realtà, sia un’unica area. Fatto sta che una volante della polizia è intervenuta per alcune verifiche in seguito all’attivazione dell’allarme della Deutsche Bank. E una volta constatato che il Bancomat era stato danneggiato e sul posto sono dovuti intervenire gli artificieri dell’Arma per verificare che non ci fossero tracce di esplosivo che potrebbe essere stato usato per tentare di far saltare il Bancomat stesso. Via Pratese è stata chiusa per consentire di eseguire l’intervento in assoluta tranquillità.

(Fotografia ripresa da Facebook)