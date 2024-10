Furto con spaccata alla Farmacia di Doccia

SESTO FIORENTINO – Un furto è avvenuto nella notte scorsa, poco dopo la mezzanotte e mezza nella farmacia di Doccia. Secondo le prime ricostruzioni malviventi hanno distrutto la vetrina per entrare nella farmacia, ma è subito scattato l’allarme. Sul posto è arrivata la titolare della farmacia insieme alle forze dell’ordine. I danni sono soprattutto quelli della vetrata d’ingresso mentre i ladri hanno portato via altro materiale, ma non medicinali. Sulla vicenda il capogruppo della Lega Daniele Brunori interviene e chiede maggiore sicurezza affinchè “episodi come questo non dovrebbero mai accadere, eppure ci troviamo di fronte all’ennesimo caso di criminalità in una città che sembra ormai abbandonata dalle istituzioni sul fronte della sicurezza”. “Non possiamo più accettare il silenzio e l’immobilismo di fronte alla sicurezza dei nostri cittadini e delle nostre attività. – dice Brunori – Abbiamo proposto più volte soluzioni concrete, come la nostra mozione per l’installazione di telecamere di sorveglianza, bocciata senza una valida motivazione da questa amministrazione. Siamo stati ignorati, e ora ne vediamo le tragiche conseguenze”.