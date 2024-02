Furto di bulbi di tulipani nel giardino pubblico

CALENZANO – Si parla a volte di furti di fiori sulle tombe nei cimiteri, mentre è più difficile trovare quelli nei giardini pubblici, non di fiori ma di bulbi di tulipani. E’ accaduto nel giardino dell’uliveta nella zona del Nome di Gesù: alcuni cittadini hanno segnalato al Comune il furto, di questo si tratta, dei bulbi di tulipani piantati proprio dall’amministrazione comunale nel dicembre dello scorso anni nell’ambito del progetto Wander and Pick, promosso dall’associazione Le Tribù della terra Pacme ong. I bulbi sono stati piantati. in totale 30mila varietà botaniche, nell’ambito del progetto dei “Giardini diffusi”, già sperimentato anche in altri comuni toscani.

I furti, secondo le segnalazioni dei cittadini, sarebbero avvenuti in pieno giorno nei giorni scorsi.

“Siamo increduli – afferma l’assessora all’ambiente Irene Padovani – E’ impossibile quantificare il numero dei bulbi rubati ci sono arrivate segnalazioni da parte dei cittadini che hanno visto più volte persone entrare nell’area del giardino dove sono messi a dimora i bulbi e li hanno asportati. I bulbi sono stati asportati di giorno. Sono bulbi della collettività e una volta fioriti i tulipani, così come prevede il progetto si potrà passeggiare e raccogliere i tulipani con la donazione di un euro e a fine fioritura saranno donati con un contributo di 0,50 centesimi anche i bulbi. Questa vicenda ci ha lasciati con l’amaro in bocca, non avremmo mai potuto pensare accadesse un fatto del genere”. Intanto il Comune lancia un appello ai cittadini. “Questo – dice l’assessore Padovani – dovrebbe essere un deterrente ulteriore per certi comportamenti. Stiamo adesso monitorando la situazione e abbiamo lanciato un appello ai cittadini anche attraverso i nostri canali social, chiedendo di segnalare eventuali altri casi”. Nei prossimi giorni saranno collocati dal Comune cartelli che spiegano il progetto che si concluderà in primavera con la fioritura dei tulipani, di quelli rimasti.