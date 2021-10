“Fusi di golosità”, con “Le colline del gusto” alla scoperta dell’azienda agricola La Massolina

LASTRA A SIGNA – “Fusi di golosità”: questo l’appuntamento in programma domani, sabato 9 ottobre, nel contesto de “Le colline dl gusto”, la rassegna promossa dal Comune di Lastra a Signa in collaborazione con Vetrina Toscana e il Consorzio Chianti Colli Fiorentini alla scoperta dei prodotti e delle eccellenze del territorio lastrigiano. Dalle 16 alle 19, a farsi conoscere insieme ai suoi prodotti, sarà l’azienda agricola “La Massolina”. La famiglia Ciaschi, infatti, ne acquistò la proprietà insieme a villa Fusi nel 1963; un’azienda che presenta al suo interno vari tipi di vitigno, fin dall’inizio della sua attività, e che ha sempre effettuato vendita diretta valorizzando il contatto con il cliente. Quella di domani, quindi, sarà l’occasione buona per una degustazione di vini accompagnati da assaggi di prodotti “firmati” GM “Golosità & More”. Per prenotazioni e prezzi telefonare a Elena Morozzi al numero 348 8029776 oppure scrivere una e-mail all’indirizzo golositandmore@gmail.com. L’azienda agricola La Massolina è in via via Leonardo da Vinci 21 a Lastra a Signa, per partecipare è obbligatorio il Green Pass.