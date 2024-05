Futura: incontro sulla progettazione del territorio

CALENZANO – Si è tenuto il 30 aprile al circolo Arci di Carraia un incontro sulla progettualità territoriale a cura della lista civica Futura. Per la lista a sostegno della candidata sindaco Maria Arena “nella Valdimarina, possiamo riscontrare un tessuto sociale attivo, connotato dall’attaccamento al territorio e che si traduce in un serio impegno diffuso […]

CALENZANO – Si è tenuto il 30 aprile al circolo Arci di Carraia un incontro sulla progettualità territoriale a cura della lista civica Futura. Per la lista a sostegno della candidata sindaco Maria Arena “nella Valdimarina, possiamo riscontrare un tessuto sociale attivo, connotato dall’attaccamento al territorio e che si traduce in un serio impegno diffuso localmente tradotto in di patti di collaborazione fra cittadini, associazioni e istituzioni”. La Cooperativa di Comunità “Allegria”, vicina al primo “compleanno”, ha presentato il proprio percorso fondativo, il progetto e i valori che ispirano tutta l’attività degli oltre 200 soci sul territorio. “Mette in campo – prosegue Futura – l’attività del bar-emporio-osteria e numerose iniziative a carattere didattico, divulgativo e formativo. La Cooperativa di Comunità si conferma come modello di aggregazione autorganizzata degli abitanti, esempio virtuoso di collaborazione con le istituzioni, nell’ottica della miglior gestione del bene comune e nell’erogazione di servizi fondamentali per la popolazione”.

Tra gli altri argomenti affrontati la Bottega di vicinato nel circolo Arci di Carraia, le esperienze a Le Croci con servizi rivolti alla popolazione promossi dal Comune, come l’aiuto digitale e la Bottega della Salute (attivati anche a Legri). “Sempre a Le Croci – racconta Futura – sta nascendo un progetto di valorizzazione del territorio che tiene insieme le due realtà e mira ad allargare la partecipazione a tanti cittadini partendo proprio da un programma di escursioni”. E’ stata ricordata l’esperienza di Spi Cgil del “Pranzo Insieme”. Per la lista civica sono importanti “iniziative di questo carattere, che hanno un impatto fortemente positivo sul territorio e sui suoi abitanti e si impegna affinché possano concretizzarsi sempre maggiori progettualità sul territorio di Calenzano”.