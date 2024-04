Futura, lista a sostegno di Maria Arena sindaco, incontra i cittadini a Settimello

CALENZANO -La lista Futura che sostiene la candidatura a sindaco di Maria Arena ha organizzato un incontro al circolo La Vedetta di Settimello per parlare di scelte politiche e di rete. La candidata sindaca Maria Arena, durante il suo intervento, ha sottolineato come la sicurezza di trovare una forma di risposta ai bisogni sia alla base di un ecosistema sociale in grado di promuovere la qualità della vita della comunità, che passa necessariamente per la qualità delle relazioni sociali di chi abita un territorio. Per questo, la costruzione di una strategia passa necessariamente dal confronto con i cittadini e con le associazioni, integrando esperienze e contributi diversi. Presenti anche l’assessore regionale Spinelli, il direttore della Croce Rossa di Firenze Ilario Fabri e Gabriele Danesi di Auser Abitare Solidale. Danesi, Auser ha sottolineando le crescenti difficoltà, esperite da una sempre più ampia fascia di popolazione, riguardo all’accesso alla casa. La fine di una locazione si traduce, in un contesto di mercato “drogato” dagli affitti turistici brevi, in un rischio di esclusione da soluzioni abitative sostenibili. Per questo Abitare Solidale, partendo dal tema della co-abitazione come risposta alla solitudine degli anziani, oggi ha ampliato la propria azione tramite risposte innovative come i condomini solidali e le “case-palestra” che possano sostenere un vero re-inserimento sociale.