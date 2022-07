“Gabbia Camp” Santo Stefano Basket e Pubblica Assistenza di Campi: l’accoppiata è vincente

CAMPI BISENZIO – Divertimento, attenzione, un’ampia proposta di attività, non solo basket ma anche pallavolo e calcio con istruttori professionisti. Insomma, un centro estivo all’insegna della novità e delle sorprese quello del Santo Stefano Basket in collaborazione della Pubblica Assistenza di Campi Bisenzio, dove i bambini non si annoiano mai, anzi, non vorrebbero mai andare via. Sorprese anche nei numeri. A quasi […]

CAMPI BISENZIO – Divertimento, attenzione, un’ampia proposta di attività, non solo basket ma anche pallavolo e calcio con istruttori professionisti. Insomma, un centro estivo all’insegna della novità e delle sorprese quello del Santo Stefano Basket in collaborazione della Pubblica Assistenza di Campi Bisenzio, dove i bambini non si annoiano mai, anzi, non vorrebbero mai andare via. Sorprese anche nei numeri. A quasi un mese dalla partenza si conferma la miglior edizione a oggi con oltre 50 bambini presenti. Una proposta davvero unica come confermano i tanti genitori che si congratulano con noi. Il basket camp, che prosegue tutta l’estate, è anche convenzionato con i centri estivi del Comune di Campi Bisenzio. Plauso agli istruttori Doriana, Claudia e Fabio, che stanno rendendo possibile tutto questo.