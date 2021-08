Gabriele Toccafondi candidato sindaco per Italia Viva Sesto Fiorentino

SESTO FIORENTINO – Gabriele Toccafondi è il candidato sindaco di Italia Viva. “Siamo alternativi ai sovranità della Piana ma anche ai populisti di sinistra che per cinque anni hanno detto solo e soltanto ‘no’ e con i ‘no’ non si costruisce niente. Non siamo contro tutto, noi vogliamo essere propositivi, siamo l’alternativa a chi dice […]

SESTO FIORENTINO – Gabriele Toccafondi è il candidato sindaco di Italia Viva. “Siamo alternativi ai sovranità della Piana ma anche ai populisti di sinistra che per cinque anni hanno detto solo e soltanto ‘no’ e con i ‘no’ non si costruisce niente. Non siamo contro tutto, noi vogliamo essere propositivi, siamo l’alternativa a chi dice ‘no?”.

“La giunta Falchi – prosegue Toccafondi – ha deluso su tutta la linea è nostra convinzione da sempre. Purtroppo all’ultima curva abbiamo visto sfilarsi il nostro principale alleato che ha deciso di rimangiarsi quanto aveva detto e scritto in cinque anni di dura opposizione al governo populista di Sesto”.

Toccafondi si è soffermato sul Museo di Doccia. “Il museo Ginori in qualsiasi altra parte del mondo sarebbe quasi una galleria, un museo di riferimento. Qui solo abbandono e degrado. E’ stato un anno e mezzo fa il Ministero della cultura a ricomprare tutti gli oggetti e il museo e a donarli ad una Fondazione con il Comune e un anno e mezzo fa è stato nominato presidente della Fondazione Tomaso Montanari che in un anno non è riuscito a fare niente, neppure a tagliare l’erba. Agli amici del PD diciamo guardate con chi vi state alleando. Noi testa alta e schiena dritta non cambiamo politica”.

Per quanto riguarda il programma elettorale Italia Viva punta su alcuni aspetti dagli asili gratuiti ad un fisco più giusto. “Asili nidi gratuiti – prosegue Toccafondi – un fisco più giusto e meno oppressivo, una Ztl più ragionevole e misure per attrarre il turismo sono alcuni dei nostri punti fermi. Siamo la Sesto che dice ‘sì’ e che vuole ripartire spezzando le catene dei nient e dei non si può”. Per Toccafondi in questi cinque anni il sindaco Falchi è stato immobile. “Qui per cinque anni silenzio totale – ha detto – il sindaco è uscito per qualche diretta Facebook e per qualche foto perchè è telegenico, non abbiamo bisogno del Conte della Piana, abbiamo bisogno di un sindaco e un sindaco si fa sentire”.

Continuando a parlare del sostegno del PD al candidato sindaco Falchi, Toccafondi dice che “è evidente a tutti che si tratta di un matrimonio di interesse che porta in dote una sola cosa: poltrone”. Nei prossimi giorni, Toccafondi presenterà la lista dei consiglieri che dice “sarà composta non solo da iscritti a Italia Viva ma anche da simpatizzanti. Ci apriamo a tutti – ha detto – chi vuole impegnarsi con noi può contattarci su Facebook alla pagina Italia Viva Sesto Fiorentino”.