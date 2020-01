Gaia e la sua passione per i casting tv. “A maggio mi sposo, ma ora vado in tv”

SESTO FIORENTINO – A cambiare la vita di Gaia è stato un video di Irene Grandi “Bambine cattive” della metà degli anni Novanta. Gaia Saccomani ha lo sguardo vivace e la consapevolezza di essere serena: una famiglia “allargata” sulla quale può sempre contare, una cerchia di amici pronti a sostenerla, un lavoro che le piace e una passione, quella per la tv che travolge con affetto la sua vita. Alla soglia di cinquanta anni (ma non li dimostra) e al prossimo attesissimo matrimonio con Stefano, il 23 maggio, Gaia coltiva la sua passione: essere comparsa in film o in video, partecipare come concorrente alle trasmissioni di quiz televisivi, e comunque essere una dei protagonisti dei programmi tv. L’ultima sua apparizione in tv è stata nei giorni scorsi, il 20 gennaio, al quiz di Mediaset, in onda su Canale 5 “Avanti un altro” condotto da Paolo Bonolis e Luca Laurenti. Purtroppo non ha vinto, ma la sua presenza non è passata inosservata, riuscendo anche a tener testa ai due conduttori con i loro siparietti comici. “L’esperienza ad Avanti un altro è stata piacevole – racconta Gaia – ho dovuto organizzarmi per partecipare perché dovevo dare la disponibilità di tre giorni. Così sono partita per Roma con un trolley e alcuni cambi d’abito, mi avevano chiesto tre completi, ma ne ho portati di più non si sa mai, mi sono detta. Poi sono stata accompagnata, insieme ad altri concorrenti, neglii studi e dopo il trucco e parrucco e la scelta dell’abito, ho partecipato al quiz. Lo dicono tutti, ma è vero, stare sotto i riflettori e dover tener conto del tempo e poi rispondere non è semplice”. I provini per la trasmissione, registrata, Gaia li ha fatti a Firenze. “E’ mia abitudine iscrivermi a tutti i casting che vengono fatti a Firenze – racconta – e quando mi sono presentata a quello per Avanti un altro non credevo mi prendessero subito. A colpirli è stata la mia vita familiare, come ho raccontato, una famiglia allargata: un ex marito, due figlie, il mio nuovo compagno, il prossimo matrimonio”. La particolarità di Gaia e il suo modo di vivere l’aveva portata già alla metà degli anni Novanta ad essere scelta per partecipare al video di Irene Grandi “Bambine cattive”. “Cercavano una ragazza con tatuaggi o piecing – racconta Gaia – e sono stata scelta perchè avevo un brillantino sul naso. Da quell’esperienza è nata la mia voglia di partecipare ai casting e andare in tv”. Adesso è diventata una vera esperta. Trendici anni fa, infatti, sulla spinta della passione televisiva decide di organizzare, insieme ad una agenzia turistica di Sesto Fiorentino, le partecipazioni come pubblico al Grande Fratello e poi in seguito inizia a partecipare ai casting anche come comparsa in qualche film. “L’ultimo a cui ho partecipato – racconta – è quello di Leonardo Pieraccioni ‘Se son rose’ dove sono una sorta di stracciona. Ma la passione non mi abbandona e sto partecipando ad altri casting per Forum e altre trasmissioni tv”. Il prossimo impegno per Gaia, però, non è una partecipazione televisiva, ma il matrimonio con Stefano il 23 maggio. “Il posto ci è piaciuto subito – racconta Gaia – e quindi il luogo delle nostre nozze. Pensa che mi avevano chiamato a Detto Fatto per partecipare come sposa, ma non ho potuto, ma continuerò a fare casting, la tv mi piace e chissà…”. Usando il titolo del film di Pieraccioni “Se son rose…”