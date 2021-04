Galletti (M5S): “Immunodepressi a causa della chemio saranno inseriti tra gli ultrafragili”

FIRENZE – “Grazie al voto unanime alla nostra mozione urgente, le persone gravemente immunodepresse a causa dei cicli di chemioterapia per patologia oncologica, che hanno terminato la terapia ma che si trovano comunque in una condizione di estrema fragilità, rientreranno tra gli aventi diritto alla vaccinazione prioritaria con dosi a vettore mRNA”: così Irene Galletti, […]

“Chi ha terminato il ciclo di chemioterapia da almeno sei mesi – specifica Galletti – non rientra nella categoria degli oncologici. Ma non rientra neppure tra gli immunodepressi, perché non c’è un codice di esenzione per patologia autoimmune che consenta a questi cittadini di accedere prioritariamente al portale per la prenotazione dei vaccini. Si trattava chiaramente di una situazione a cui si doveva porre urgentemente rimedio e così abbiamo fatto presentando una specifica mozione”. E conclude: “Siamo felici per questi cittadini, che vedono finalmente riconosciuta la loro condizione di vulnerabilità e potranno finalmente accedere al vaccino più idoneo alla loro situazione”.