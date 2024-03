Galli (Lega): “Aeroporto: dato positivo gli utili societari, ma resta irrisolto il problema dell’inquinamento acustico”

FIRENZE – “Nel ribadire il fatto di essere favorevoli a una messa in sicurezza dell’aeroporto di Firenze, parimenti, visti i positivi risultati economico-finanziari di Toscana Aeroporti, penso che sarebbe un atto di responsabilità quello di compiere, finalmente, quegli interventi che sono necessari per abbattere l’insopportabile rumore che migliaia di residenti nella zona aeroportuale devono, purtroppo, patire quotidianamente”: a dirlo è Giovanni Galli, consigliere regionale della Lega, che aggiunge: “Oggi, in Aula, solo la Lega, con il supporto di Italia Viva, ha apertamente evidenziato come la stessa messa in sicurezza dello scalo debba essere prioritaria consapevoli che la realizzazione del nuovo Masterplan avrà tempi biblici. Gli altri gruppi hanno preferito “mandare la palla in tribuna” differendo la questione a data da destinarsi-precisa l’esponente leghista. Ho, quindi, accettato di trattare l’argomento in Commissione per ulteriori approfondimenti che spererei di poter affrontare anche alla presenza dell’Ad di Toscana Aeroporti, Naldi, che, finora, nonostante i ripetuti inviti, ha preferito eclissarsi. Nel frattempo, il rumore resta assordante e gli sforamenti notturni continuano ben oltre l’orario consentito”.