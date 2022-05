Galli (Lega): “Aeroporto di Firenze, Enac approva la pista da 2.200 metri. Ma la Sinistra resta spaccata”

FIRENZE – “Prosegue la saga relativa al futuro dell’aeroporto di Firenze con la nuova puntata che registra il via libera del Cda di Enac alla proposta che vede in 2200 metri la lunghezza della nuova pista”: a entrare nel dibattito sull’aeroporto è Giovanni Galli, consigliere regionale della Lega. “Il presidente Giani – aggiunge – esulta ma, a stretto giro, arriva la pronta replica della solita spina nel fianco del Governatore, rappresentata dal sindaco di Sesto, che ribadisce la sua contrarietà in merito. Da parte nostra ci esprimeremo sul tema, una volta esaminati i documenti, peraltro non ancora in possesso della stessa giunta, come direttamente a noi riferito. Vorremmo, però, sommessamente, ma fermamente ricordare a tutti che esiste, tra gli altri, un annoso problema mai seriamente affrontato, ovvero quello dell’inquinamento acustico a cui sono quotidianamente sottoposti migliaia di cittadini fiorentini che risiedono nell’area aeroportuale. Una situazione vergognosa, oltre che pericolosa per la salute pubblica, che abbiamo più volte sollevato sia in Aula che in Commissione e sulla quale attendiamo ancora precise risposte”.