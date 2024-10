Galli (Lega): “Aeroporto, iter di Via-Vas: quale è la verità? Sul sito del Ministero la procedura è segnalata come bloccata”

FIRENZE – “Nell’attesa di poter conoscere di persona l’Ad Naldi di Toscana Aeroporti, sono anni che attendiamo invano una sua presenza in Commissione, prendiamo atto delle sue recenti dichiarazioni che indicano come la fine del 2024 il periodo previsto per la conclusione dell’iter Via-Vas relativo allo scalo fiorentino”: lo dice il consigliere regionale della Lega […]

FIRENZE – “Nell’attesa di poter conoscere di persona l’Ad Naldi di Toscana Aeroporti, sono anni che attendiamo invano una sua presenza in Commissione, prendiamo atto delle sue recenti dichiarazioni che indicano come la fine del 2024 il periodo previsto per la conclusione dell’iter Via-Vas relativo allo scalo fiorentino”: lo dice il consigliere regionale della Lega Giovanni Galli, che poi aggiunge: “Non per sfiducia nello stesso Naldi, ma per una puntuale e agevole verifica siamo andati sul sito del Ministero competente e con nostra grande sorpresa abbiamo letto che la procedura in oggetto sia sospesa, su diretta richiesta del proponente, da alcuni mesi. Dove sta, dunque, la verità?”.

“Magari se l’Ad si degnasse di rispondere positivamente ai numerosi inviti, a oggi rifiutati non sappiamo per quale motivo, di essere ascoltato in Commissione, forse le cose sarebbero, dunque, più chiare”, aggiunge il rappresentante della Lega. “Sinceramente, restiamo perplessi dall’atteggiamento di chiusura di Naldi nei confronti Regione; il colmo è che se lo incontrassi per strada, non per maleducazione ma per il fatto di non averlo mai conosciuto personalmente, non lo saluterei nemmeno. Colgo quindi l’occasiongli quelle migliaia di cittadini fiorentini che a Peretola, Quaracchi e Brozzi subiscono da anni un insopportabile inquinamento acustico; se capita a Firenze, me lo faccia sapere che andiamo assieme in quest’area della periferia cittadina. Mi raccomando, però, si porti i tappi per le orecchie”.