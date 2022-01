Galli (Lega): “Aeroporto, si avvicina Sanremo e il Pd rispolvera “Fiumi di parole”…”

FIRENZE – “Probabilmente l’avvicinarsi del Festival di Sanremo, ha indotto il Pd, sull’annoso e irrisolto tema riguardante l’aeroporto di Firenze, a tirare fuori dal cassetto dei ricordi musicali una canzone dei Jalisse, dal significativo titolo “Fiumi di parole”…”: usa l’ironia il consigliere regionale della Lega, Giovanni Galli. “Infatti – prosegue – in quanto a proclami e dichiarazioni varie sulla questione, i Democratici ne hanno dette in quantità industriale, ma senza alcun reale costrutto. Si va avanti per ipotesi in una sorta di estenuante tira e molla che, a oggi, non ha portato alcun risultato, se non quello, periodicamente, di aprire un dibattito che, poi, nel giro di pochi giorni, sparisce dai radar. Ora si parla di accorciare la pista, ma sono certo che anche in questo caso verranno spese tante e vacue parole, senza che si arrivi, nel bene o nel male, a una vera determinazione. Noi ribadiamo, dunque, la nostra idea, ovvero deve essere la Regione ad assumersi pienamente la responsabilità di pianificare e quindi mettere mano al Pit Masterplan aeroporti, definendo le caratteristiche dello scalo, tenendo conto dei vincoli ambientali”.