Galli (Lega): “Caso Rsa: serve più attenzione da parte della giunta regionale. Pronti a promuovere un incontro”

FIRENZE – “Ormai ho perso il conto riguardo al numero di atti e comunicati da me redatti sul tema delle Rsa”: a dirlo è un amareggiato Giovanni Galli, consigliere regionale della Lega e membro della Commissione sanità. “L’indifferenza mostrata da parte della giunta regionale verso questo delicato settore, come ribadito dagli stessi addetti ai lavori, è disdicevole e potrebbe avere serie ripercussioni per gli ospiti di queste strutture. Non occorre, infatti, citare nuovamente le varie problematiche, a cui si aggiunge pesantemente la questione del caro bollette che rischia di mettere ulteriormente in affanno le residenze sanitarie”. “Ricordo – conclude – che stiamo parlando di luoghi dove vengono ospitate persone fragili come gli anziani; solo questo fatto, dovrebbe essere sufficiente per sbloccare ogni criticità e invece, tutto tace. Da parte nostra siamo fin da ora disponibili a organizzare un incontro con tutti i soggetti interessati, coinvolgendo, obbligatoriamente, anche il Governatore Giani e l’assessore Spinelli”.