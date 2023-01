Galli (Lega): “Crisi delle Rsa: le Asl hanno finalmente distribuito i milioni di euro ancora disponibili per aiutarle? Basta elemosine da parte di Giani”

FIRENZE – “Ci chiediamo e la nostra domanda è rivolta a chi di dovere se, finalmente, le Asl toscane abbiano provveduto a distribuire quelle decine di milioni di euro che erano destinati alle Rsa, strutture da tempo alle prese con gravi problemi, diverse volte esposti dagli stessi gestori”: a “chiederselo” è Giovanni Galli, consigliere regionale della Lega e membro della Commissione sanità. “Più passa il tempo, più le criticità aumentano e quindi riteniamo doveroso e quanto mai urgente che la Regione sostenga queste strutture che ospitano persone anziane, le quali necessitano della migliore, massima e continua assistenza possibile – prosegue il consigliere – da svariati mesi ci battiamo perché dalle troppe e vacue parole si passi a fatti concreti e quindi ci aspettiamo che i fondi a favore delle Rsa, già previsti per il 2022, giunti a metà gennaio del 2023, vengano, complessivamente, erogati-precisa l’esponente leghista. Quello che è ulteriormente grave, è che non ci sia mai stata una reale e adeguata apertura da parte del presidente Giani nel rivedere le quote sanitarie e sui ristori; qualcuno, poi, è talmente smemorato nel non ricordarsi che tante vite sono state salvate, in piena pandemia, proprio grazie all’impegno degli operatori delle Rsa. Basta tentennamenti, bisogna che Giani, Bezzini e Spinelli si muovano nella direzione di accogliere i pressanti e motivati appelli di chi, ripetutamente, chiede un aiuto per continuare a fornire un servizio adeguato ed essenziale a favore di persone fragili”.