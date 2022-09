Galli (Lega): “Il tema aeroporto nervo scoperto della sinistra: la candidata Cucchi spariglia le carte”

FIRENZE – Nel dibattito in corso dopo le recenti dichiarazioni di Ilaria Cucchi, candidata per il centro-sinistra alle prossime elezioni politiche, interviene anche Giovanni Galli, consigliere regionale della Lega. “Quando si parla dell’aeroporto fiorentino – afferma Galli – è letteralmente allarme rosso, sotto tutti i punti di vista, per la sinistra toscana. Ultimo episodio in […]

FIRENZE – Nel dibattito in corso dopo le recenti dichiarazioni di Ilaria Cucchi, candidata per il centro-sinistra alle prossime elezioni politiche, interviene anche Giovanni Galli, consigliere regionale della Lega. “Quando si parla dell’aeroporto fiorentino – afferma Galli – è letteralmente allarme rosso, sotto tutti i punti di vista, per la sinistra toscana. Ultimo episodio in ordine di tempo le chiare e per i Dem devastanti dichiarazioni della candidata del centro-sinistra Ilaria Cucchi (indicata da Si e Verdi) che, candidamente, afferma come lo scalo non debba essere ampliato, spiazzando i suoi sodali. Vogliamo, tra l’altro ricordare alla stessa Cucchi, come le persone da lei citate, che risiedono nell’area di Peretola e limitrofe, attendono, vanamente, da decenni che la zona venga messa in sicurezza”. “Immaginiamo le facce di Giani e Nardella – aggiunge Galli – quando avranno appreso la “lieta” novella e infatti, in serata, la Cucchi ha cercato, goffamente, di correggere un po’ il tiro, ma, ormai, la frittata era fatta. Un classico autogol, dunque, che conferma le chiare spaccature all’interno della coalizione “sinistrorsa”; insomma, sulla delicata ed annosa problematica aeroportuale, da parte loro, poche idee, confuse e pure contrastanti…”.