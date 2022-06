Galli (Lega): “Le Rsa rischiano di non poter più garantire i normali servizi: fra pochi giorni termineranno i ristori”

FIRENZE – Il consigliere regionale della Lega, Giovanni Galli, prende posizione sulla questione Rsa. “Ci siamo occupati a più riprese – spiega Galli, che è anche membro della Commissione Sanità – del delicato e importante settore delle Rsa, rilevando problemi di vario tipo, purtroppo, in gran parte rimasti insoluti. Comprendiamo benissimo, quindi,- l’accorato e giustificato appello del comitato di coordinamento dei gestori delle residenze che evidenzia come, fra pochi giorni, scadrà il termine dei ristori Covid a loro destinati e stante i vari e pesanti aumenti, vi è, dunque, il forte rischio che non possano più essere pienamente garantiti tutti in normali servizi assistenziali”. “Chiediamo, pertanto, – aggiunge Galli – all’assessore Spinelli di porre immediatamente rimedio a questa problematica che potrebbe diventare ingestibile nel giro di poco tempo; oltre che dialogare, occorre, infatti, anche e principalmente agire per evitare che un sistema possa collassare. E’ doveroso, a questo punto, aprire uno specifico tavolo sulla tematica, in cui poter analizzare tutte le varie problematiche del comparto. Non è ammissibile che il settore non abbia la giusta considerazione da parte delle Istituzioni, considerato il fatto che parliamo di anziani, spesso non autosufficienti, che necessitano assolutamente di un’attenzione particolare”.