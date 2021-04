Galli (Lega): “Lo stadio Franchi non sarà finanziato dai soldi del Recovery Fund ma da quelli degli italiani…”

FIRENZE – “Al contrario di alcuni esponenti della sinistra che plaudono alla generosità dell’Europa, leggi Recovery Fund, nei confronti dello stadio Franchi vado doverosamente controcorrente”: a parlare così è Giovanni Galli, consigliere regionale della Lega, che poi spiega il perché: “Perché i famosi 95 milioni di euro destinati al restauro dell’impianto sportivo che va necessariamente recuperato e messo in sicurezza, in realtà proverranno da quelli presenti nello scostamento di bilancio; in parole povere, sono soldi targati Italia e non certamente un aiuto europeo. Non comprendiamo, dunque, perché se c’è un imprenditore pronto a investire 300 milioni di euro per un nuovo impianto, si debba, invece, chiedere a tutti gli italiani un oneroso sacrificio pari a svariate decine di milioni da destinare al restauro della stessa struttura. Oltre a ciò, siamo ora curiosi di leggere il bando annunciato da Nardella per capire come intenderà rendere appetibile lo stesso impianto; ma, questa, è un’altra storia, su cui torneremo in seguito….”.