Galli (Lega): “Rsa, finalmente la Regione si accorge che non tutti i contributi riservati alle residenze sanitarie sono stati assegnati”

FIRENZE – “Solo pochi giorni fa abbiamo scoperto che svariati milioni di euro destinati alle Rsa non erano ancora stati, colpevolmente, distribuiti da parte delle Asl e in Commissione, finalmente, si è cercato di porre rimedio a questa grave disattenzione”: a dirlo è Giovanni Galli, consigliere regionale della Lega e membro della Commissione sanità. “Le residenze sanitarie – aggiunge – sono allo stremo per il caro bollette ma non solo e ci si dimentica di assegnare l’intera quota a loro destinata per il 2022? Un fatto grave che testimonia scarsa attenzione verso questo delicato settore che si occupa di accudire persone fragili come gli anziani. Esigiamo, dunque, visto che si è perso già troppo tempo in chiacchiere, che questi fondi vengano immediatamente distribuiti e in tal senso monitoreremo la questione. Un dubbio sul perché non fossero stati erogati, sinceramente ci viene: non è che servissero per tamponare qualche falla della disastrata sanità toscana? Forse, ci sbagliamo, ma le perplessità in merito rimangono”.