Galli (Lega): “Rsa toscane, all’orizzonte nessun adeguamento della quota sanitaria in linea con l’aumento del costo della vita”

FIRENZE – “Ci attendevamo che l’assessore Spinelli ci rispondesse direttamente, anche se in collegamento, come successo a un convegno tenutosi ieri, stante la sua indisposizione (a lei i nostri auguri di pronta guarigione) in merito a una nostra interrogazione che chiedeva come fosse, almeno a nostro avviso, indispensabile adeguare la quota sanitaria a favore delle Rsa, mediante un naturale incremento rapportato al costo della vita”: a parlare così è Giovanni Galli, consigliere regionale della Lega e membro della Commissione sanità, che aggiunge: “Una misura di buonsenso, ancora più necessaria in questo difficile contesto storico in cui, purtroppo, anche le Residenze sanitarie si stanno dibattendo quotidianamente. Ci è giunta una risposta scritta in cui si evidenzia l’impossibilità, o meglio, secondo noi, la non volontà di procedere in tal senso, appigliandosi a cavilli di vario tipo”. “Nel classico e odioso “burocratichese” -aggiunge – si rispedisce al mittente la nostra proposta, rimandando la palla alla Asl Toscana Centro in merito a un contenzioso giudiziario sul tema; in pratica, la Regione Toscana si comporta come un novello Ponzio Pilato…”. “Insomma, siamo obiettivamente stufi di vedere come le Rsa vengano trattate dall’assessorato competente; ricordiamo che si tratta di strutture che ospitano persone anziane, quindi fragili che meritano una doverosa attenzione e concreto sostegno da parte delle Istituzioni. Gli operatori fanno il possibile per fornire la massima assistenza ai ricoverati; non ci sembra, invece, che l’assessore Spinelli stia facendo, ahimè, altrettanto…”, conclude Galli.