Galli (Lega): “Serve maggiore congruità negli aiuti alle società sportive dilettantistiche. L’ultimo Decreto Legge che è troppo penalizzante”

FIRENZE – “Anche il variegato ed ampio mondo dello sport dilettantistico continua a essere, purtroppo, in grave difficoltà, stante la pandemia”. A dirlo è Giovanni Galli, consigliere regionale della Lega, che aggiunge: “L’ultimo Decreto Legge-Sostegni appare penalizzante per le predette società, poiché interviene esclusivamente solo su parte degli introiti non realizzati da parte delle società. In pratica, quello che sarebbe, ad esempio, il mancato guadagno relativo ad abbonamenti (o comunque entrate istituzionali che rappresentano circa il 95%) non sottoscritti non verrebbe conteggiato e quindi non rientrerebbe nel dovuto ristoro. Un nostro atto, approvato all’unanimità dall’Aula, chiede, dunque, alla giunta di sollecitare il Governo, affinché modifichi la norma inserita nel citato DL e di aggiungere, inoltre, al Fondo nazionale per lo sport una somma pari a 900 milioni di euro come contributo speciale per le attività sportive, sulla falsariga di quanto previsto per la filiera della neve. Lo sport in generale e in particolare quello dilettantistico, che spesso svolge pure un meritorio compito sociale, deve essere aiutato concretamente e celermente; senza il tessuto sportivo di base, rappresentato da migliaia di sodalizi, tutti noi saremo, infatti, molto più poveri, sia in termini valoriali che umani”.