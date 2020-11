Galli (Lega): “Serve un tavolo istituzionale fra Regione e sport. Fondamentale ascoltare le associazioni”

FIRENZE – “Come sottolineato anche durante il mio recente intervento nell’ambito di una seduta del Consiglio regionale, il mondo dello sport dilettantistico, assieme a quello dei gestori delle palestre e delle piscine, è messo a dura prova dalla pandemia ed è urgente attivarsi per un sostegno concreto”. A parlare così è Giovanni Galli, consigliere regionale della Lega, che aggiunge: “Il nostro atto approvato prevede misure maturate, principalmente, attraverso l’ascolto diretto dei protagonisti, quel mondo rappresentativo di una realtà che ha scelto di investire i risparmi per rendere sicuri i propri ambiti di lavoro a seguito del primo lockdown, con impegno e passione e che oggi, nonostante una Legge regionale che a parole li valorizza, si ritrovano lasciati abbandonati a loro stessi”. “Fra queste realtà – precisa Galli – vorrei menzionare le Associazioni del territorio che sono state particolarmente collaborative. Occorre prevedere adeguate e continuative azioni di concreto supporto per l’attività sportiva ed in tal senso ritengo fondamentale ed urgente l’apertura di un Tavolo permanente fra istituzioni ed ambito sportivo”. “Lo sport è salute, cultura e favorisce la migliore forma di socializzazione – conclude Giovanni Galli – condizioni che oggi a causa di scelte assurde del Governo non ci sono più, quindi diventa doveroso per Regione Toscana creare un canale immediato per le tante associazioni del territorio, con lo scopo di poter sopravvivere anche nella drammatica fase della pandemia”.