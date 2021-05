Galli (Lega): “Società sportive dilettantistiche in difficoltà, sì alla nostra mozione che chiede la sospensione della Tari”

FIRENZE – “Le associazioni sportive dilettantistiche toscane continuano a essere in palese difficoltà stante la pandemia ed è quindi doveroso che le istituzioni facciano pienamente la loro parte per supportarle adeguatamente”: a prendere posizione è Giovanni Galli, consigliere regionale della Lega, che aggiunge: “In tale ottica, quindi, ho presentato una mozione, poi approvata oggi, in […]

FIRENZE – “Le associazioni sportive dilettantistiche toscane continuano a essere in palese difficoltà stante la pandemia ed è quindi doveroso che le istituzioni facciano pienamente la loro parte per supportarle adeguatamente”: a prendere posizione è Giovanni Galli, consigliere regionale della Lega, che aggiunge: “In tale ottica, quindi, ho presentato una mozione, poi approvata oggi, in cui chiedo espressamente alla giunta di attivarsi velocemente, in stretta collaborazione con i vari enti locali ed i relativi gestori del servizio inerente ai rifiuti, per valutare la sospensione del pagamento della tariffa Tari, valutando altresì l’individuazione di fondi regionali che possano interamente coprire tali costi, sgravando, quindi, opportunamente le predette società sportive da ogni onere economico”. “E’ un primo passo – conclude – che riteniamo utile per dare, appunto, un chiaro segnale di vicinanza alle svariate associazioni presenti sul nostro territorio; lo sport è fondamentale ed è anche sinonimo di salute e tutti noi abbiamo, pertanto, il preciso dovere di non abbandonarlo ad un destino che, stante il Covid-19, pare assumere contorni sempre più preoccupanti, specialmente per chi lo pratica a livello dilettantistico”.