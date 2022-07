Galli (Lega): “Sostegno alle società sportive: dalla Regione non è arrivato niente…”

FIRENZE – Il consigliere regionale Giovanni Galli (Lega) è intervenuto in seguito alla nota di attuazione della mozione a supporto delle associazioni sportive. “Questa mattina, aprendo la posta elettronica, ho avuto un sussulto: la giunta aveva inviato le note di attuazione della mozione votata in aula tre mesi fa sul supporto alle associazioni sportive. Ho […]

FIRENZE – Il consigliere regionale Giovanni Galli (Lega) è intervenuto in seguito alla nota di attuazione della mozione a supporto delle associazioni sportive. “Questa mattina, aprendo la posta elettronica, ho avuto un sussulto: la giunta aveva inviato le note di attuazione della mozione votata in aula tre mesi fa sul supporto alle associazioni sportive. Ho letto con gioia la e-mail – dice Galli – sperando di trovare qualcosa di concreto, non so: un fondo straordinario, degli sgravi di un qualche tipo e invece… niente di niente Sinceramente mi aspettavo che, dopo una votazione unanime su un tema così importante e attuale, la giunta si muovesse con rapidità”.

“A gennaio – aggiunge – ho presentato una mozione nella quale chiedevo di valutare delle forme di sostegno nei confronti delle associazioni sportive dilettantistiche che gestiscono degli impianti per supportarle contro il caro-bollette. Nel marzo scorso, dopo riunioni, rinvii in commissione, pareri e iter vari, l’atto viene votato all’unanimità. “In quel documento non ho specificato il tipo di interventi, speravo che la Giunta in autonomia riuscisse a definire lo strumento più idoneo. Invece, a tre mesi dal voto, leggo in due righe striminzite, oltretutto a firma del presidente Giani, che la giunta sta ancora “valutando forme di sostegno nei confronti delle associazioni, compatibilmente con le risorse finanziarie al momento disponibili. Ma come, in tre mesi siamo ancora alla fase di valutazione? E cosa c’è da valutare? Mancano i soldi o la volontà politica?”.

“A questo punto, diventa inutile presentare le mozioni se poi, a conti fatti, l’attuazione corrisponde al nulla cosmico. Mi auguro” – conclude il consigliere – che la giunta termini presto le proprie valutazioni” e passi ai fatti concreti, altrimenti a breve, molti cittadini toscani si ritroveranno a “valutare” dove mandare i figli a fare sport, visto che gli impianti saranno tutti chiusi”.