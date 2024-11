Gallorini (FdI): “Un anno dall’alluvione, la ferita non si è ancora rimarginata. Serve un territorio più sicuro”

CAMPI BISENZIO – “Sabato sera a Campi Bisenzio, a un anno dall’alluvione, la fiaccolata per non dimenticare, affinché nessuno si dimentichi delle tante persone che hanno avuto danni ingenti, che hanno perso tutto o gran parte di ciò che avevano, alle quali la vita è cambiata radicalmente e che hanno ancora bisogno di aiuti economici per poter ricominciare. Ma anche di un territorio, per troppi anni abbandonato, che necessita di essere messo in sicurezza, affinché questo disastro non si ripeta”: a dirlo è Pierfrancesca Gallorini, coordinatrice comunale di Fratelli d’Italia, che aggiunge: “A un anno da quel devastante evento le cose ancora non sono tornate a posto e nel cuore di chi ha perso tanto e sofferto tanto questa ferita non si rimarginerà e nulla tornerà come prima. Fratelli d’Italia cercherà di fare chiarezza su quanto successo e porterà avanti le istanze dei cittadini per un territorio idrogeologicamente più sicuro”.