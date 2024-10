Gandola (centro-destra): “Caos nel Movimento 5 Stelle, la responsabilità della crisi è tutta del sindaco”

CAMPI BISENZIO – “La gravissima crisi in atto nella maggioranza a Campi Bisenzio non può passare inosservata. Se oggi il sindaco Tagliaferri governa la città lo deve al Movimento Cinque Stelle, che gli elettori hanno indicato come gruppo numericamente maggioritario. Oggi il primo cittadino la smetta di minimizzare, la crisi che riguarda la sua maggioranza è grave e dipende unicamente dalla sua incapacità a governare”. Si esprime così Paolo Gandola, capo gruppo delle liste di centrodestra che aggiunge: “Anche durante la discussione sulla mozione sulla tramvia presentata dal Partito Democratico è emerso tutto ciò. Il sindaco, infatti, ha raccontato, sommessamente, di essere andato al Ministero delle infrastrutture e di avere ricevuto un sedicente parere interlocutorio contrario al binario unico in via San Giusto. E tutto questo gli basta? Non è riuscito a richiedere nuovi incontri anche con il tavolo tecnico del Ministero? Al suo fianco ha anche un rappresentante di Giorgia Meloni tanto che l’ha scelto come presidente del consiglio comunale, e non è riuscito, nemmeno per suo tramite, ad avviare una fruttuosa interlocuzione con il Ministero? In poco più di un anno non è stato capace nemmeno di mantenere su livelli accettabili i rapporti all’interno dei gruppi che lo sostengono e non è riuscito a intervenire per porre un freno alla frattura presente nel Movimento Cinque Stelle. Tutto ciò dimostra come la sua coalizione era un mero cartello elettorale, non c’è comunanza di idee, non c’è un progetto comune. E il fallimento è del sindaco come guida e di nessun altro”.