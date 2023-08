Gandola: “Circonvallazione Ovest: la giunta stralcia il mutuo di 780.000 euro, perse anche le risorse comunali”

CAMPI BISENZIO – “E così tutti i finanziamenti previsti per la Circonvallazione Ovest, che dalla nuova rotatoria di Capalle doveva prolungarsi fino a via Barberinese, sono andati perduti con lo stralcio anche del mutuo inizialmente assunto dal Comune di Campi. Adesso il fallimento dell’opera è davvero completato. Al riguardo, però, occorre essere chiari: vista l’accelerata che ha avuto, la realizzazione del nuovo ponte sull’Arno, opera necessaria e imprescindibile, è urgente battere i pugni in Regione per ritrovare le risorse per realizzare la circonvallazione se non vogliamo che la viabilità campigiana, una volta che entrerà in funzione il nuovo Ponte, non collassi in modo definitivo”. Si esprime così Paolo Gandola, capo gruppo delle liste di centrodestra a Campi Bisenzio.

“In questi giorni – aggiunge Gandola – la giunta comunale, a nostro avviso sbagliando in modo netto, ha previsto di richiedere alla Cassa Depositi e Prestiti che aveva accordato un finanziamento di 780.000 euro per realizzare, appunto, la Circonvallazione Ovest, un diverso utilizzo del mutuo da destinare, anziché per realizzare la nuova strada, per i lavori di riqualificazione del parco e di Villa Rucellai già finanziati in parte dai fondi del Pnrr. La giunta, dunque, visto che l’opera della Circonvallazione inizialmente prevista non può essere al momento realizzata per il mancato co-finanziamento dell’intervento da parte della Regione Toscana, ha previsto di presentare domanda alla Cassa Deposito e Prestito di un diverso utilizzo delle somme”.

“Così però non possiamo andare avanti, – conclude Gandola – nel 2024 sarà messa la prima pietra per realizzare il nuovo ponte sull’Arno che porterà il traffico fino alla doppia rotatoria dell’indicatore. Da lì non possiamo pensare che tutte le auto imbocchino l’attuale via Barberinese già oggi insufficiente a contenere il numero di macchine, tir e camion che la percorrono. E’ dunque necessario e non rinviabile richiedere subito alla Regione il rifinanziamento della Circonvallazione Ovest così come previsto e per questo, aver nel tempo distratto e disperso anche le risorse comunali, è un passo falso inaccettabile frutto dell’impreparazione e dell’inesperienza, politica e amministrativa, dell’attuale giunta e in particolare del sindaco in carica”.