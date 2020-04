Gandola e Caruso (FI): “Ex Tintoria del Sole di nuovo occupata, le autorità intervengano”

CAMPI BISENZIO – “Si spezzi sul nascere il degrado esistente nei pressi dell’ex Tintoria del Sole di via Alfieri, nuovamente occupata da decine di persone”. E’ questa la richiesta di Paolo Gandola, capo gruppo di Forza Italia, e Angelo-Victor Caruso, coordinatore comunale azzurro. In questi giorni, spiegano i due esponenti azzurri, “alcuni residenti di via Castronella e di altre zone limitrofe ci hanno segnalato che l’ex tintoria, del quale da tempo ne chiediamo una completa messa in sicurezza, è stata nuovamente occupata da decine di persone. Non solo, proprio davanti ai cancelli della tintoria, e talvolta anche presso i campi situati fra via Alfieri e via Castronella, gli occupanti, a tutte le ore del giorno e della notte, sarebbero dediti a spacciare droga. I residenti segnalano un via vai continuo, un pellegrinaggio di persone di tutte le età che si fermano con la propria auto per incontrare gli occupanti dello stabile. Ovviamente tutto ciò tutto avviene senza alcun dispositivo di sicurezza personale, tanto caro e necessario in questo periodo”. “La situazione di emergenza sanitaria che stiamo vivendo – continuano Gandola e Caruso – non può non farci mettere in evidenza neanche la situazione di pericolo che deriva dal fatto che tali persone, non si sa se nomadi o irregolari, non si curano delle procedure di distanziamento sociale previste dalle norme, né tantomeno utilizzano dispositivi di protezione personale che possano in qualche modo tutelare loro e gli altri con i quali vengono a contatto. Per questo Forza Italia rinnova l’invito all’amministrazione comunale affinché con l’aiuto delle Forze di Polizia intervenga celermente per fare cessare l’occupazione dell’immobile”.