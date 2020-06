Gandola e Giovannini (FI): “Trasporti, ai lavoratori della zona artigianale servono risposte”

LASTRA A SIGNA – Da tempo Forza Italia sostiene la richiesta di estendere la linea 15 fino alla zona artigianale di Stagno, situata a Lastra a Signa all’uscita della Fi-Pi-Li accogliendo le istanze dei tanti lavoratori che chiedono che la zona sia servita da un mezzo del trasporto pubblico. Al riguardo nei mesi scorsi su sollecitazione di Paolo Giovannini, capo gruppo di Forza Italia a Lastra a Signa, il consigliere metropolitano Paolo Gandola ha presentato un’interrogazione in città Metropolitana per conoscere quali siano i progetti in merito all’estensione. “In questi giorni – spiegano Gandola e Giovannini – il consigliere delegato Francesco Casini ha risposto all’atto presentato dichiarando che durante l’ultimo sopralluogo congiunto effettuato al fine di valutare la fattibilità di nuovi percorsi e fermate era stato positivamente valutata l’estensione della llinea 15 consentendo in tal modo agli utenti della zona di poter sfruttare un collegamento pubblico per poter raggiungere il proprio posto di lavoro. Tuttavia il nuovo percorso e le nuove fermate non sono mai entrate in esercizio per l’impossibilità da parte dell’Azienda di gestione del trasporto pubblico locale di istituire una corsa prima delle ore 8 di mattina per l’attuale indisponibilità di mezzi in quella fascia oraria che come noto è una fascia di punta. Dal prossimo mesi di luglio, da quello che ci è stato risposto, partirà la nuova gestione unica regionale del trasporto pubblico e considerando il potenziamento della linea 15 importante e strategico torneremo dopo l’estate con il nuovo gestore ad organizzarne l’estensione”. “Sul punto – concludono i rappresentanti di Forza Italia – continueremo a mantenere alta l’attenzione per verificare se davvero, dopo le tante promesse di volta in volta rinnovate, purtroppo senza esito, si procederà, in tempi celeri, ad estendere la linea 15 verso Stagno così da consentire ai lavoratori della zona di poter utilizzare il mezzo pubblico come richiedono oramai da molto tempo”.